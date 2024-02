Technik 08.02.2024

Angst der Voyeure Wer soziale Medien nutzt, aber nie 'Likes' verteilt oder Beiträge kommentiert, ist möglicherweise psychisch krank. Das glauben Forscher der Central China Normal University herausgefunden zu haben. Menschen, die Plattformen 'passiv' nutzen, leiden demnach häufiger unter sozialen Ängsten als Menschen, die diese aktiv verwenden, heißt es. Das Team hat mehr als 500 College-Studenten zu ihrer psychischen Gesundheit und der Nutzung sozialer Medien befragt und dabei festgestellt: 'Voyeure' haben mehr Angst vor unbekannten Situationen. Diejenigen hingegen, die soziale Medien aktiv nutzen, empfinden mehr soziale Unterstützung und eine höhere Qualität von Freundschaften, so die Forscher.



Die Probanden haben Fragebögen zur Messung von Aufgeschlossenheit gegenüber anderen, aktiver und passiver Nutzung sozialer Medien, Selbsteinschätzung und sozialer Angst ausgefüllt. Um die Offenheit zu messen, wurden die Probanden gebeten, eine Reihe von Aussagen zu kommentieren, wie: 'Ich sehe mich als jemanden, der erfinderisch ist' oder 'Ich sehe mich als jemanden, der eine aktive Vorstellungskraft hat'. Die nächste Messung, aktive und passive Nutzung sozialer Medien, waren Fragen danach, wie viel sie posten, zum Beispiel Statusaktualisierungen, Likes und Kommentare.



Laut den Experten wollen zudem 'Oversharer', die im Netz besonders viel Persönliches von sich preisgeben und soziale Netzwerke nutzen, um mehr über das Leben und die Pläne anderer zu erfahren, vor allem Interaktionen im wirklichen Leben ergänzen, mit denen sie oft Schwierigkeiten haben .'Passive Nutzung bezieht sich auf Verhaltensweisen beim Durchsuchen von Informationen, bei denen es an Kommunikation mangelt, wie etwa das Betrachten der Homepages oder Fotos anderer', so die Wissenschaftler.



'Menschen neigen dazu, sich auf Social-Media-Plattformen übermäßig schmeichelhaft darzustellen, was dazu führen kann, dass sich passive Nutzer damit vergleichen und minderwertig fühlen, wenn sie die Updates ihrer Freunde sehen. Frühere Studien haben außerdem gezeigt, dass Social-Media-Voyeure eifersüchtiger sind und ein geringeres Selbstwertgefühl haben', schreiben die Fachleute. Aufgrund von fehlender kommunikativer Interaktion würden Aufbau und Entwicklung hochwertiger Beziehungen erschwert. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Forschung #Social Media #Psychologie





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Moral und CSR

Unternehmen, die sich verstärkt in gesellschaft­lichen und Umweltbelangen engagieren, färben positiv auf ...



Sechsjährige mit Smartphone

Fast ein Viertel der Sechsjährigen in Irland besitzt ein eigenes Smartphone und 45 Prozent der Zehnjährig...



KI und Social

Ob für Chats, Content-Produktion oder Datenanalysen - Künstliche Intelligenz (KI) hat 2023 eindrucksvoll ...



Impulsiver Nonsense

Social-Media-Nutzer, die einst neue Freunde finden und eine Online-Identität gestalten wollten, verändern...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: