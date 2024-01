Tipp 07.01.2024

Objektive berechnen: Zoom, Brennweite, sichtbarer Winkel

Die Hersteller von Kameras und Objektiven geben viel an, nur selten alle vergleichbaren Werte. Doch man kann sie berechnen.

Die Vollformatkamera mit 50mm-Objektiv bringt die Gruppe auf das Bild? Super, dann sollte es die Videokamera mit 5fach-Zoom auch schaffen, oder? Nun, wirklich sagen kann man das so nicht, denn das Zoom gibt nur den Bereich an, aber keinen Fixpunkt auf der Skala, von dem man aus rechnen kann.



Ein Onlinerechner, der zumindest bei ausreichend übereinstimmenden Werten die restlichen ausrechnen kann, hilft nun weiter.



Objektive umrechnen



Die einfache Variante kann schon Brennweite zum Start mit Zoomfaktor zur Endbrennweite umrechnen (und umgekehrt) bzw. aus den beiden Zoombrennweiten am Ende den Zoomfaktor dazwischen. Alleine das hilft oft schon weiter.



Spannender wird es schon, wenn man die Sensorgröße, die Brennweite und den Sichtwinkel umrechnen kann. So kann man auch zwischen Kameras mit unterschiedlichen Sensoren rechnen. Auch Crop-Faktoren und Vergrößerungsfaktoren lassen sich mit dem praktischen Umrechner ausrechnen.

