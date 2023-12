Tipp 26.12.2023

SauceNao findet Quellen für Bilder

Eigentlich sehr Hentai-Lastig, aber durch die Anbindung an Social Media und Stock-Datenbanken auch anderswo gut zu gebrauchen: Dieses Werkzeug nimmt ein Bild und findet das Original.

Saucenao kann man per Drag-and-Drop oder Copy und Paste füttern, ist also schnell eingesetzt:



SauceNao



In den Filtern kann man die Suche auch auf einige Datenbanken beschränken, wenn man zB. nur in Twitter nach Quellen und Originalen suchen mag.

