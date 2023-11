Termine 26.11.2023



Video von der Photo Adventure 2023

Aus dieses Jahr wurde die Veranstaltung in der Pyramide Vösendorf abgehalten, wo eine perfekte Location für Photo- und Reiseinteressierte bereit steht. Viel Programm und Testmöglichkeiten warteten auf die Besucher.

Die Event-Pyramide hat sich auch im letzen Jahr bewährt, folgerichtig fand auch heuer die Photo Adventure nicht direkt in Wien, sondern am Stadtrand in Vösendorf statt. Einmal mehr war auch der Andrang riesig und die Anreise mit dem Auto oder der Badner Bahn angesagt - wer mit dem Auto kam, tat gut daran, den SCS-Parkplatz der großen Mall gegenüber zu nutzen, wo ein Tunnel als Übergang genutzt werden kann. Doch selbst dort war in der Einkaufszeit viel los, die Öffi-Anbindung daher Gold wert.







Drinnen ging es zwar ruhiger zu, allerdings waren die Angebote doch umfangreich und vielerorts 'heiß'. Die Neuheiten der Saison waren genauso da wie Händler mit guten Messeangeboten. Klar, dass der Andrang an so manchem Stand fast genauso intensiv wie die Anreise sein konnte.



Inhaltlich war der Fokus wieder auf den Foto-Bereich bezogen, Video-Interessierte konnten aber auch fündig werden und der Adventure/Reise-Bereich ist immer noch fixer Teil der Veranstaltung. Gefühlt jeder Zentimeter der Pyramide wurde genutzt, auch die verschiedenen Räume im hinteren Bereich hatten einen straffen Zeitplan mit Workshops und Vorträgen und wurden gut besucht.



Eine Photo Adventure läßt man also auch nach Corona nicht aus, die Pyramide hat sich als guter Griff erwiesen und Besucher kommen wieder einmal auf ihre Kosten. Das Fazit für die Messe ist positiv und die nächste Photo Adventure 2024 kann gerne kommen!

