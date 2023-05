Produkte 09.05.2023

Testton und Testbild

Wer im Video- und Streamingbereich aktiv ist, wird auch Ton und Bild testen wollen. Eine einfache Möglichkeit ohne Kosten kommt dazu aus dem Internet.

Testtone generiert einen Ton auf Mausklick, der sowohl Standard-Ton als auch Sprache sein kann. Dazu kommt ein Testbild, das Zeitstempel und Bewegung genauso wie Farben zeigt.



Testtone



Das Werkzeug stammt von den Profis, die auch Playoutbee für professionelle Schnittplattformen produzieren. Dabei ist es gratis und schnell im Browser zugänglich, also wirklich zur Hand, wenn es benötigt wird.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Video #Audio #Test







