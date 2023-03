Fotografen 13.03.2023

Menschenleeres Wien

Mit einem Kunstprojekt zeigt sich die Hauptstadt ohne Menschen - die Zeit des Lockdowns hat etwa den Prater von dem Trubel befreit, der dort sonst üblich ist. Geblieben ist trotzdem eine Schönheit, die in Fotos festgehalten wurde.





In den Wochen des ersten Lockdowns im März und April 2020 war Wien zwar nicht ohne Wiener - aber wenigstens der Prater', sagt Gerhard Walter. Am Samstag, 28. März 2020, war Kaiserwetter in Wien. Blauer Himmel und frühlingshafte Temperaturen. Unter diesen Bedingungen entstand ein kleiner Film im (fast) menschenleeren Prater in Wien. Nie zuvor konnte man den Prater so sehen - und hören.



Fotos: Prater im Lockdown



Zur gleichen Zeit sammmelte eine Gruppe von Künstler:innen Handy-Videos, die während dieser Zeit in Österreich entstanden. Diese Videos wurden später zu einem kollektiven Filmkalender montiert. Elisabeth Scharang war Regisseurin und künstlerische Leiterin des Projektes.

