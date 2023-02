Termine 21.02.2023

Fotowelt und Photo-Adventure 2023

Die neuen Termine rund um die Photo-Adventure sind für 2023 fixiert worden. Neben der Veranstaltung in Vösendorf gibt es wieder einen Auftritt in der Messe Wien.

Der ist jedoch Teil der Ferien Messe im März, der neue Foto-Bereich dort passt erneut wieder zum Reise-Thema und ergänzt damit die größte Messe des Landes um den Bereich der Fotowelt. Die eigentliche Photo Adventure 2023 findet im November dann wieder in Vösendorf gegenüber der SCS in der Eventpyramide statt. Die nächste Ausgabe steht also genauso wie die erfolgreiche letzte Version in der neuen Tradition, den November südlich von Wien zu nutzen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Messe #Fotografie #Reise #Vösendorf #Wien







Auch interessant!

Nachbericht und Video: Photo Adventure 2022 in Wien

Die Messe ist nach der Corona-Pause wieder da! Und es gab wieder alles für Fotografen und jene, die Outdo...



Photo-Adventure 2022: Zurück an neuer Location

Nach zwei Jahren Pause kehrt die Photo+Adventure Messe mit zahlreichen Neuheiten, dichtem Programm und ne...



Highlights der Photo-Adventure 2017 in Wien

Wir haben die Messe besucht und die interessantesten Trends vorgefunden. Foto und Video sowie den Messebe...