Nachbericht und Video: Photo Adventure 2022 in Wien Die Messe ist nach der Corona-Pause wieder da! Und es gab wieder alles für Fotografen und jene, die Outdoor Abenteuer erleben wollen - und jede Mischung davon. Diesmal nicht ganz in Wien, aber nicht weit von der Hauptstadt entfernt.



Dieses Jahr pilgert die Gesellschaft der Fotografen und Abenteuerlustigen nach Vösendorf in die Event-Pyramide gegenüber der SCS. Zwar ist die Messe nach der längeren Corona-Zwangspause heuer kleiner, das Interesse bleibt weiterhin riesig: Schon am ersten Tag in der Früh war der Parkplatz der Eventhalle voll, glücklicherweise ist die SCS 'gegenüber' durch einen Tunnel verbunden und leicht erreichbar - und dort gibt es Parkplatz in großer Menge.



In den Hallen angekommen zeigt sich die Fokussierung auf Fotografie in diesem Jahr. Der Videobereich ist kaum mehr vertreten - im letzten Veranstaltungsjahr war ein großer Teil der Messe Wien-Halle ja mit den Videoanbietern aller Art belegt. Und der Rest ist mehr mit Fototechnik und -Wissen als mit Reise und Ausflug belegt, die Mischung passt aber definitiv. In den 'hinteren' Hallen der Eventpyramide fanden Vorträge und Workshops statt, auch dieses Angebot hat es also nach Vösendorf geschafft und wurde gerne genutzt.



Schön an der neuen Location war, dass nicht nur die Gastro-Angebote der Pyramide genutzt wurden, auch konnte die herzeigbare Anlage als Testobjekt für Kameras und Objektive herhalten - Canon hat hier eine hervorragende Arbeit für Testwillige gemacht und bot einen Safari-Hochstand für Tele-Profis an. Bei Nikon wiederum gab es die neuesten Produkte des Hauses und Sony hat Workshops auf einer Studio-Bühne abgehalten. Selbst der Olympus-Nachfolger OM war mit Neuheiten in Vösendorf, Fuji, Tamron und Co. sah man auch wieder mit aktueller Ware.



Schnäppchen konnten Fotografen auch machen: Etas war mit den schon traditionellen Messeangeboten präsent, diverse 1-Euro-Objektive oder DJI-Angebote wurden gerne konsumiert. Und auch die Gebrauchten fanden sich etwas weiter hinten in der Messe. Auch Mediamarkt war mit Angeboten vertreten - und einer Drohnen-Teststrecke.







Unser Fazit: Der Neustart ist gelungen, auch wenn die Größe reduziert wurde und der Video-Bereich kaum mehr vertreten war. Vösendorf hat als Location durchaus Reiz, selbst wenn die Fläche nicht mit der Messe Wien vergleichbar ist, so kann man Vösendorf gut auch öffentlich mit der Badner Bahn erreichen und den Besuch mit einem Einkauf in der SCS verbinden. Und wer weiter zurückblickt entdeckt den Charme der ersten Photo-Adventures vor vielen Jahren wieder, der in den letzten Großveranstaltungen nicht mehr so möglich war. Corona konnte der Photo-Adventure also nichts anhaben und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe 2023! Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Messe #Fotograf #Adventure #Photo #Corona #Reise





