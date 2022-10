Termine 28.10.2022



Photo-Adventure 2022: Zurück an neuer Location

Nach zwei Jahren Pause kehrt die Photo+Adventure Messe mit zahlreichen Neuheiten, dichtem Programm und neuer Location zurück.

Schon zuletzt war geplant, die große Pyramide vor den Toren Wiens als neue Messehalle für die Photo-Adventure zu nutzen. Da kam allerdings Corona dazwischen. Den Neustart der Veranstaltung gibt es nun aber wie geplant in Vösendorf, man darf also jetzt schon gespannt sein auf die Möglichkeiten am neuen Standort.



Am 12. und 13. November 2022 können Besucher wieder ganztägig in die faszinierende Welt der Fotografie und Reisewelt eintauchen, neue Technologien kennenlernen und sich über aktuelle Trends informieren. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und der perfekte Themenmix aus Fotografie, Video, Reise und Naturerlebnis sind garantiert.



Die Photo+Adventure ist die größte Fotomesse und die einzige Spezialmesse für individuelles Reisen, Naturerlebnisse sowie Film+Video. Rund 100 Austeller und fast alle führenden Kamerafirmen wie Sony, Canon, Fuji oder Nikon sowie unzählige kleinere Aussteller sind vertreten und präsentieren ihre neuesten Produkthighlights. In Summe warten mehr als 100 Programmpunkte. Abenteuervorträge, Destinationenporträts, Fachvorträge zu Fotografie-, Film-, und Videothemen, Diskussionspanels, Live-Fotoshootings, zahlreiche attraktive Standaktivitäten der Aussteller und Fotoausstellungen werden nicht nur für Inspiration und Anregungen für aufkommende Projekte sorgen, sondern sind allesamt mit dem Messeticket gratis besuchbar.



Auf 4.000 m2 und mit einer Höhe von 42 Metern ist die Pyramide ein architektonisches Highlight und die perfekte Lokalität für eine solche Veranstaltung. Neben der großzügigen Aufteilung und dem direkt anschließendem Tagungs- und Eventhotel, gibt es unzählige Konferenzräume, die für das Workshop- und Vortragsprogramm beste Bedingungen bieten.



Die Tickets kauft man am besten vorab auf der Website, wo man nicht nur Geld sparen kann, sondern sich auch einen raschen Eintritt in die Hallen sichern kann. Mit der Badner-Bahn gibt es eine direkte und schnelle Anbindung von Wien, von der U6 Endstation Siebenhirten verkehrt das kostenlose Jackery Shuttle. Parkmöglichkeiten sind großzügig vorhanden und - besonders attraktiv - für die Besucher gratis.

Foto: Sandra Petrovits (Vortrag Antarktis)

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Messe #Fotografie #Reise #Vösendorf







