Fotografen 22.10.2022

AMS-Chef als Foto-Spitzenreiter

Johannes Kopf ist nicht nur oberster AMS-Verantwortlicher sondern in seiner Freizeit auch Hobbyfotograf. Als solcher hat er nun einen Architektur-Fotopreis gewonnen.

Der 'non-professional Architecture Masterpiece' in 'Historical Interior' ging an sein Foto aus der Postsparkasse in Wien. Die Stiegenanlage des Otto-Wagner-Baus hat es der Jury angetan.



In einer TV-Sendung bei Puls 24 hat er erklärt, dass er einen ganzen Tag dafür im Haus der Jugendstil-Zeit unterwegs war, um das Foto zu erstellen. Es gehört heute Rene Benko und wird von der Uni der angewandten Kunst, der Kunstuni Linz und der Akademie der Wissenschaften benutzt.



Kopf - Fotoserien



Die ganze Fotoserie aus der Postsparkasse hat Johannes Kopf auf seiner Website präsentiert, darunter auch das preisgekrönte Bild, das das Stiegenhaus von schräg oben zeigt.

#AMS #Award #Preis #Foto #Fotograf #Wien #Jugendstil







