USB-Standards erklärt - Was ist USB C 4.2 80gbit 240W DP? USB ist universal, vielfältig, lange entwickelt. Was sich dabei nie geändert hat, ist die Tatsache, dass die Benennung der Standards möglichst undurchsichtig gewählt wird. Beginnen wir bei den Steckern, die als USB A, B und C kennt, wobei es da auch noch den mini-USB gab. Die Stecker kennt man mittlerweile und der Weg hin zu USB C ist vorgegeben und das Stecker-Wirrwarr wird langsam besser und einheitlicher. Sogar auf der Seite von Apple, wo man lieber proprietäre Spiele gemacht hat, führt der Weg langfristig zu USB C - ein großer Dank geht hier an die EU.



Inhaltlich wird es spannender, alleine schon bei der Datenübertragung. Wir sind heute bei USB 3 aufwärts (darunter wird eigentlich nur noch der Kompatibilitätsmodus sinnvoll genutzt) bei mindestens 5 gbit/s (USB 3.0) geht es da los (Gen 1). Mehr Geschwindigkeit gibt es auch bei USB 3.1/3.2 nur, wenn die 'Gen' höhere Zahlen zeigt. Gen 2 liefert 10, Gen 2x2 20 GBit/s.



Mit USB 4 wird alles neu, zwar spricht man manchmal auch noch von Gen 2x2, die moderne Schreibweise wäre dafür aber USB 4 20. Und es gibt auch eine USB 4 40 mit 40 GBit/s, was der Geschwindigkeit von Thunderbolt 3 oder 4 entspricht - und ebenfalls den USB-C-Stecker benutzt. USB 4 80 kommt nun mit 80 GBit/s Datenrate und nennt sich USB 4 Version 2.0 oder USB 4.2, damit es nicht zu einfach wird.



Neben den Datenraten - und nun wird es wirklich kompliziert - ist USB aber auch Übertragungsweg für Video- (Display-Port) und Audiosignale, aber auch Strom zum Laden von Geräten. Welcher Anschluss und welches Kabel hier zu welcher Leistung führt, ist aus den Standards oberhalb kaum abzulesen. Insbesondere sind viele Kabel nicht in der Lage, mehr als nur Strom zu führen oder belegen genau diese Funktion gar nicht. Ganz generell sollte man sich immer nur auf jene Funktionen und Standards verlassen, die explizit angeführt sind - ein USB 3.2 sagt nicht aus, dass Gen2x2-Geschwindigkeit möglich ist und das USB 4 Ladekabel muss noch lange keine Daten übertragen können - und selbst Kombi-Kabel schaffen dann vielleicht gerade die Fallback-Datenrate von USB 2 (im gemütlichen Mbit-Bereich).







Manchmal wird sogar eine Kennzeichnung angebracht: SS beim Usb-Pfeillogo bedeutet Superspeed, die GBit stehen dann direkt daneben/darüber. Bei USB4 hat sich das Logo etwas geändert, die GBit/s stehen größer in einem Kabel. Ist auch noch das DP-Logo daneben, gibt es auch den Displayport. Und ist das Logo in einem symbolisierten Akku, wird auch Strom übertragen - teilweise wird auch die Watt-Zahl neben das Symbol gedruckt. Ein Blitz ist übrigens das Symbol für Thunderbolt.



Und wenn den Specs nach und von außen gesehen wenig Unterschied zwischen USB 4 und Thunderbolt existiert, so sind diese beiden Standards verschieden und nicht kompatibel. Da USB 4 nicht mehr hinterherhinkt, spricht wenig dagegen, dass Thunderbolt auch verschwindet. Dann würde der Markt nocheinmal einfacher. Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #USB #Stecker #Datenübertragung #Audio #Video #Strom #Standards





