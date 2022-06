Aktuelles 23.06.2022

Koch-Blogs relevant

Statt wie in den Vorjahren Freizeit, Mode und Lifestyle stehen 2022 insbesondere bei vielen weiblichen Social-Media-Nutzerinnen Rezept-, Koch- und Backideen hoch im Kurs.

Zu der Kategorie Kochen zählt etwa jede vierte Website der Top-50-Blogs von Frauen, wie eine Auswertung des 'Blogger-Relevanzindex' zu den 50 bedeutendsten Blogs von Frauen der Kommunikationsberatung Faktenkontor zeigt.



Die Hamburger Experten bewerten kontinuierlich rund 2.000 Blogs nach Sichtbarkeit, Verlinkung, Social-Media-Performance, Aktivität und Interaktion mit der Community. Der Analyse nach beschäftigt sich nur ein einziger Top-50-Blog mit dem Thema Religion. Auch beim Thema Sport gibt es eine Einzelkämpferin.



Der Blogger-Relevanzindex erlaubt individuelle Auswertungen unter anderem in Bezug auf bestimmte Themenbereiche und Branchen und ermöglicht es Unternehmen so, konkrete Blogs zu identifizieren, die für die Meinungsbildung in ihrem Branchenumfeld wirklich entscheidend sind.

pte/red

