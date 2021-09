Termine 22.09.2021

Rotlicht Analog Festival 2021

Rotlicht ist ein Festival für zeitgenössische analoge Fotografie. Es findet diesen Herbst zum ersten Mal in Wien statt und soll sich zu einem wachsenden, jährlich stattfindenden Event etablieren.

Die digitale Entwicklung der Fotografie hat das analoge Handwerk erweitert und bereichert. Die künstlerische Kommunikation und die technische Kombination beider Medienformen lassen es bei mancher Arbeit beinahe unmöglich erscheinen, eine klare Grenze zwischen digital und analog zu ziehen. Fotografische hybride Prozesse wurden charakteristisch für unser Genre. So integriert Rotlicht das digitale Zeitalter in sein Fundament der analogen Fotografie und betitelt die erste Festivalausgabe mit dem Fokus Hybrid 21. Es ist eine Bühne für die analoge Fotografie in all ihren hybriden Formen.



Die Rotlicht-Festival-Ausstellung ist als Höhepunkt und zugleich auch als Treffpunkt dieses interaktiven Programms gedacht. Ein europaweiter Open Call geht voraus. Eine hochkarätige internationale Jury unabhängiger Expertinnen und Experten in der analogen Fotografie wird Künstlerinnen und Künstler küren.



Vorträge und Fotowalks binden interessierte Besucher mit in das Festival ein. Fotografen können sich einem Portfolio Review unterziehen und Side-Events schaffen Kommunikationsräume.

