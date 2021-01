Technik 20.01.2021

Das Jahr des Dauerlichts

Packen wir die Blitze weg, das Dauerlicht übernimmt ab sofort die Arbeit im Studio! Warum das so ist, sehen wir uns in diesem Artikel an.

Ganz klar: Im LED-Dauerlicht-Bereich tut sich etwas. Ankündigungen und neue Produkte kommen fast täglich an und alle Zeichen stehen auf Dauerlicht. Im Bereich der Studio-Blitze tut sich vergleichsweise wenig.



Basis dieser Entwicklung sind zwei technische Fortschritte: Einerseits wird das Licht immer mehr, das sich aus einem Stück Strom erzeugen läßt. Andererseits werden die Sensoren in den Kameras immer sensibler. Die Krücke, durch Blitze in kurzer Zeit sehr viel Licht erzeugen zu können, ist damit kaum mehr notwendig. Und das vereinfacht die Arbeit am Foto, denn das abstrakte Planen eines Lichtsetups, das sich erst am fertigen Bild beurteilen läßt, ist vorbei. Man sieht schon vor der Aufnahme, wo wieviel Licht vorhanden ist.



Kameras wie die aktuellen Vollformat-Mirrorless-Lichtwunder wie die Nikon Z6ii brauchen wenig Licht für hochwertige Bilder (heißt: auch im hohen ISO kaum Rauschen) und die LED-Strahler, insbesondere die für die verbreiteten Lichtformer, liefern so viel davon, dass man locker auch gute Fotos damit machen kann. Bis auf einige Fälle (kürzeste Belichtungszeiten, Anwendungen weit weg von der Steckdose) kommt man gut mit Dauerlicht zurecht, kein Vergleich mit früheren schweren Filmleuchten, Halogenstrahlern, Sparlampen-Konstruktionen oder ähnliche Spielereien.



Und ein weiterer Trend befeuert den Wechsel hin zu Dauerlicht: Video wird immer wichtiger, dort hat der Blitz gar nichts zu melden. Also kommt das Dauerlicht ins Haus und liefert gleichzeitig auch das Licht für Fotos. Sich mit dem Thema auseinander zu setzen und den Wechsel mitzumachen, zahlt sich also aus. Zumindest, wenn man den Wechsel von Analog zu Digital schon hinter sich hat ;-)

