Termine 28.11.2020

Photokina ist am Ende

Die führende Messe im Fotografie-Umfeld ist die Photokina. Bzw. sie war es 70 Jahre lang, denn die Messe in Köln ist nun Geschichte.

Was bisher alle zwei Jahre die ganze Branchenwelt nach Deutschland geholt hat, war schon zuletzt in der Krise und mit Neuausrichtungen belastet. Absagen und neue Zielgruppen gepaart mit Schwierigkeiten in der Pandemie haben nun das endgültige Ende der Photokina besiegelt. Es wird keine Aktivitäten mehr geben, die ehrgeizigen Pläne für einen neuerlichen Anfang wurden begraben.



Als Grund wurden aber nicht nur die Schwächen der Branche rund um Fotografie, Imaging und Video angegeben, sondern auch, dass die Branche immer heterogener wird und damit verschiedene Anforderungen und Wünsche hat. Einen zentralen Ort der Begegnung zu bieten ist da nicht angesagt. Noch dazu einen, der kaum virtualisierbar ist. Und einen, der die Schnelligkeit der Produktzyklen schon lange nicht mehr abbilden kann.

#Photokina #Messe #Fotografie #Köln #Corona







