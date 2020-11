Technik 11.11.2020

Activetrack mit DJI Mavic Mini 2

Die DJI Mavic Mini hat kein Activetrack, verfolgt Personen oder Objekte also nicht von selbst. Auch die DJI Mini II kann das nicht - zumindest normalerweise nicht. Wie die zwei Drohnen mehr können, als auf der Packung steht, zeigen wir hier.

Bei der Mavic Mini wurden kürzlich API-Zugänge freigegeben, Fremdhersteller von Apps konnten daher all das aufrüsten, was DJI nicht selbst mitgegeben hat. Bei der DJI Mini 2 ist das anders, da kann man schon durch die Bordmittel mehr herausholen, wenn man etwas Spielerei mitbringt und die vorhandenen Funktionen 'missbraucht'. Wie das geht, zeigt uns Rainmaker im Video:







Bei der letzten Ausgabe des kleinen DJI Copters kann man auf andere Apps zurückgreifen, die mittlerweile ausgereift sind und sich nicht hinter dem Original (DJI Fly App) verstecken müssen. Aber sie bringen neue Funktionen mit:



Dronelink App

Fly Litchi App



Das ist nicht kostenlos, kostet aber auch nicht die Welt. Und mit den kleinen Apps ist noch viel mehr möglich als nur die Activetrack Objektverfolgung. Von der Vermessung, der Pfadfolge in verschiedenen Formen bis hin zu ganz speziellen Anforderungen: Hier ist man ganz vorne mit dabei!

