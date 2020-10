Termine 29.10.2020

Hochzeiten jetzt 2021 oder 2022?

Die verschärften Bestimmungen für Hochzeiten erlauben kaum mehr Termine 2020 und auch 2021 werden die Möglichkeiten knapp.

Viele haben schon einmal verschoben und müssen das jetzt erneut und obwohl das Frühjahr 2021 noch nicht gesichert ist, werden die Termine für Hochzeiten auch da schon knapp. Der Stau an Hochzeiten wird die kommenden zwei Jahre nur unter engen Einschränkungen möglich machen, die Dienstleister sind schon jetzt zeitlich am Limit.



Die besten Termine bekommt man fast gar nicht mehr bei Locations und Fotografen, auf den Freitag auszuweichen hilft und unter der Woche wird es vielleicht noch einfacher - aber auch das nur bei rechtzeitiger Buchung.



Die schönsten Termine für Hochzeiten 2021/2022



Dienstag, 02.02.2021

Valentin, 14.02.2021

Samstag, 20.03.2021

Sonntag, 21.03.2021

Sonntag, 20.06.2021

Montag, 21.06.2021

Freitag, 13.08.2021

Freitag, 20.08.2021

Samstag, 21.08.2021

Dienstag, 21.09.2021

Freitag, 01.10.2021

Donnerstag, 11.11.2021

Samstag, 20.11.2021

Sonntag, 21.11.2021

Samstag, 12.12.2021

Samstag, 01.01.2022

Sonntag, 02.01.2022

Samstag, 22.01.2022

Mittwoch, 02.02.2022

Valentin, 14.02.2022

Sonntag, 20.02.2022

Dienstag, 22.02.2022

Sonntag, 20.03.2022

Samstag, 02.04.2022

Freitag, 22.04.2022

Sonntag, 22.05.2022

Freitag, 22.07.2022

Samstag, 20.08.2022

Sonntag, 02.10.2022

Samstag, 22.10.2022



Wer diese 'schönen' Tage meidet, hat jedenfalls definitiv bessere Karten beim Suchen der Dienstleistungs-Partner für die Hochzeit. Vielleicht ist eine Strategie auch, die hübschen Zahlen gegen astrologische Hochzeitstermine zu tauschen, die noch nicht so viele Paare im Auge haben. Auch das sollte man aber möglichst zeitnah machen, bevor die letzten Möglichkeiten ausgeschöpft sind.

