Produkte 29.09.2020

Nikon Z II ab 14.10.

Ein neues Event kündigt die Nachfolger der Z6 und Z7 von Nikon an. Damit deklariert Nikon auch erstmals die Nachfolger-Nomenklatur der Mirrorless-Linie.

Und anders als bisher bei den DSLR, wo die Zahlen der Produkte nach oben geschraubt wurden, wird in der Z-Serie der Weg eingeschlagen, den auch Canon und Sony oft gehen. Die Kameras bekommen eine Zusatz-Nummer.







Das was also als Nikon Z6s und Z7s angenommen worden war, wird jetzt jeweils eine 'Mark II' oder genauer Z6 II und Z7 II. Interessant wird es dann noch eimal, sollte Nikon ein gänzlich neues Nachfolgermodell bringt. Die bekamen bisher einfach höhere Nummern (D850 nach D800), was bei einer Z6 schwer wird - die Nummer 7 ist durch die Schwester ja schon belegt.



Vermutlich wird es große Sprünge innerhalb einer Kameraklasse aber ohnehin nicht mehr geben. So wie dieses Mal, wo sich nur wenig ändert, wird auch in Zukunft eher der schnelle kleine Schritt gemacht werden statt der langsame große. Diesmal wurden im Wesentlichen jene Problemstellen behandelt, die die erste Ausgabe aufgeworfen hat: Video-Verbesserungen, mehr Speicherkarten und ähnliche Dinge warten auf die kommenden Z-Kameras. Hoffentlich werden auch die 'alten' Z dann noch so laufend mit neuer Software und Funktionalität versorgt, wie das bisher der Fall war. Auch das war ja ein Quantensprung für Nikon-Käufer und vor der Z-Generation nicht üblich.

