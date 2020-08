Termine 12.08.2020

Wiener Fotomarathon 2020

Kontaktlos, aber er findet statt: Der Wiener Fotomarathon hat dieses Jahr eigene Corona-Regeln.

Der heurige Foto-Marathon, ein Event für Fotobegeisterte in Wien am 26.9.2020, findet komplett kontaktlos statt. Die Unterlagen für den Marathon kommen per Post, das Start- und Ziel-Event findet nicht statt. Dafür kann jeder den Start und das Ende für sich selbst bestimmen und damit das Treffen mit vielen anderen vermeiden.



Fotomarathon Wien



Am Ende werden die Bilder dann nich von der Speicherkarte genommen sondern online eingereicht. Per Upload gelangen also auch die Ergebnisse ohne direkten Kontakt und damit ohne Corona-Risiko zur Jury.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Marathon #Foto #Fotograf #Wien







Auch interessant!

Monat der Fotografie 2019

Das Festival Foto Wien startet am 20. März 2019 und wird bis 20. April abgehalten. 130 Partner zeigen die...



Bilder vom Marathon in Wien 2016

Wir haben wieder Fotos vom Vienna City Marathon für Sie in unserem 'Bilderbuch'. Das kalte Wetter hat die...



Fotomarathon in Wien 2010

Der nächste Fotomarathon in Wien wurde mit dem 3.10.2010 fixiert. Startpunkt der Foto-Lustigen ist in der...



Foto Marathon in Wien

Ein halber Tag soll 24 Fotos bringen - das ist das Ziel des Fotomarathons, der ausgehend von der Messe Wi...



Foto-Marathon in Wien

Der dritte seiner Art findet am 9. September (Arkadenhof Rathaus Wien) statt. Hobbyfotografen haben in 12...