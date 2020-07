Termine 20.07.2020

Photo Adventure 2020 in Vösendorf

Nicht in der Messe Wien sondern ab sofort in der Eventpyramide in Vösendorf findet die Photo+Adventure-Messe in der Nähe von Wien statt.

Die terminlichen Schwierigkeiten rund um die Corona-Verschiebungen (und vermutlich auch budgetäre Limits der Aussteller in der Krise) haben ein neues Szenario für die Photo-Adventure in Österreich möglich gemacht. Statt in der Messe Wien wird nun ein neuer Termin in der Pyramide neben der SCS genannt.



Photo+Adventure 2020 (Vösendorf)



Die Eventpyramide ist zwar nicht ganz so gut öffentlich angebunden wie die Messe Wien, dafür aber kommt man mit dem Auto gut hin und die Parkmöglichkeiten sowie das angeschlossene Hotel bieten neue Möglichkeiten. Insbesondere für den fotografischen Teil dürfte die Pyramide auch Probier-Chancen ermöglichen, die in der Messehalle bisher dürftiger waren.

