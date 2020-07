Tipp 16.07.2020

Mehr Bilder in Reddid

Der US-Social-News-Aggregator Reddit erlaubt es seinen Usern mit der Option 'Image Galleries' ab jetzt, ihre Postings mit Galerien mit bis zu 20 Bildern oder GIFs zu versehen.

Das Feature ist momentan nur auf einigen spezifischen Subreddits verfügbar und muss von deren Moderatoren aktiviert werden. Die Betreiber der Subreddits können das Feature auch wieder deaktivieren.



'Reddit-Communities mit Fokus auf Style, Essen und 'Do it yourself' haben schon häufig um ein Bildgalerie-Feature gebeten. Beispielsweise wollen Style-Gruppen gerne Anproben von Kleidung, Ideen für Raumgestaltung oder Make-up-Techniken in einem Posting aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen. Essens-Communities müssen Anweisungen schrittweise geben und brauchen dafür mehrere Bilder', heißt es von Reddit.



Innerhalb der Image Galleries können User jedem Bild eine Unterschrift mit bis zu 180 Zeichen beifügen. Außerdem ist es möglich, einen Link zu einer dazu passenden URL anzuhängen. Falls nötig, können Anwender auch mit einem eigenen Tag vor Bildern warnen, die 'Not Safe for Work' sind oder Spoiler zu Filmen, TV-Serien oder anderen medialen Inhalten enthalten.

pte/red

