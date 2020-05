Termine 26.05.2020

Fotowettbewerb in Wien

Freizeit in Wien ist das Thema, das der Fotohandel für seinen Wettbewerb 2020 ausgelobt hat. Nun heißt es, bis August trotz Corona passendes Material zu schießen!

Wiener in der Freizeit, die Stadt bietet genug Gelegenheiten trotz Einschränkungen in der Pandemie, um hier Eindrücke festzuhalten. Und genau solche Szenen werden prämiert:



Fotowettbewerb: Freizeit in Wien



Wer teilnehmen will, kann den Fotowettbewerb noch bis Mitte August 2020 mit eigenen Bildern bestücken und dabei Preise im September abräumen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Wettbewerb #Foto #Wien







