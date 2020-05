Fotografen 04.05.2020

Shop für Profifotografen

Bilder von der Hochzeit, aus der Schule oder dem Kindergarten oder auch andere Shooting-Ergebnisse müssen verteilt und verkauft werden. Eigene Shop-Angebote übernehmen diese Aufgabe im Internet.

Ein neues solches Angebot ist Profi-Fotos-Online, das nicht nur die üblichen Funktionen zur Automatisierung der Arbeit für Fotografen erlaubt (QR-Code-Zuordnung für Download, Rechnungen, Bestellablauf, Produkterstellung...) sondern auch die Einbindung in die eigene Website per Wordpress-Plugin möglich macht.



Profi-Fotos-Online.com



Weitere Shop-Systeme haben wir bereits in einer umfangreichen Übersicht vorgestellt und beschrieben:



Onlineverkauf für Fotografen



Fotografen brauchen also nicht darauf zu verzichten, ihre Ergebnisse ohne viel Auwand nach dem Shooting verkaufen zu können. Das Probieren ist noch dazu kostenlos, der Einstieg einfach.

