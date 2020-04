Termine 19.04.2020

Hochzeits-Engpässe 2021

Hochzeiten wird es 2020 nur noch wenige geben. Und die Dienstleister in der Branche werden auch weniger werden, wenn das Geschäft wegbricht.

Doch die heuer ausgefallenen Hochzeiten werden nächstes Jahr nachgeholt, das ist sicher. Sie treffen dann auf den 'normalen' Markt, der alleine schon aufgrund weggefallener Diensleister nicht mehr bewältigt werden könnte.



Was sich bei der Knappheit aktuell abspielt ist daher ein Run auf die noch möglichen Termine, denn schon jetzt sind bei vielen Locations, Fotografen etc. so manche Termine im Kalender 2021 belegt. Wer einen Hochzeitstermin 2020 verschieben muss, sollte daher möglichst rasch nach einem Ersatz 2021 suchen und diesen fixieren, bevor die Wunschdienstleister ausgebucht sind. Mit ausreichend Anzahlung ist diesen geholfen, die schwache Corona-Zeit in diesem Jahr auch so lange zu überstehen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Corona #Hochzeit #Termine







Auch interessant!



Mit dem Handel ins Internet gehen

Onlineshop statt Ladengeschäft: Die Alternative ist derzeit für viele Betriebe ein Ausweg aus der Corona-Schließung. Doch wie kann man rasch und sicher mit dem Webshop starten?





Statt als Präsenzveranstaltung wird über das Internet gestreamt: Mit einem solchen Paket nutzt man auch d...





Die Regierung hat im Rahmen der Maßnahmen rund um den Corona-Virus bekannt gegeben, dass zumindest bis in...





Wenn die Präsenzveranstaltung zum Online-Event werden muss, dann stellt sich zu allererst die Frage nach ...





Der Coronavirus und alle damit verbundenen Maßnahmen, insbesondere die angeordnete Isolation, stellen die...





Was man über den Coronavirus wissen muss, was das in der Praxis bedeutet und was ich jetzt tun muss, fass...





Hochzeiten in werden aufgrund von sozialem Druck durch Instagram immer teurer....





Die Geschenke für die Hochzeit hat man schon früher mit einer Hochzeitsliste geplant und organisiert. Im ...





Unser Heft mit Tipps, Checklisten und allem, was bei der Planung der Hochzeit nicht fehlen darf: Feiern u...





Hochzeitsfotografie ist gerade wieder hoch im Kurs, denn die Planungen für das nächste Jahr sind gerade i...